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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

В милиции Киргизии сообщили, что таджикская военная техника остается в одном из сел

В УВД также проверяют информацию о похищении таджикскими военнослужащими главы сельсовета киргизского села Интернационал

БИШКЕК, 30 апреля. /ТАСС/. Военная техника Таджикистана, несмотря на достигнутые сторонами договоренности о прекращении огня и отводе воинских подразделений из зоны вооруженного конфликта, продолжает оставаться на территории одного из сел Баткенской области Киргизии. Об этом сообщило в пятницу областное управление внутренних дел.

"В селе Борбордук Лейлекского района Баткенской области 30 апреля замечена военная техника Таджикистана", - говорится в сообщении.

В УВД также проверяют информацию о похищении таджикскими военнослужащими главы сельсовета киргизского села Интернационал.

Ситуация в районе спорного водозабора "Головной", расположенного на границе двух государств, обострилась 28 апреля, а днем позже произошли вооруженные столкновения между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений. Бишкек и Душанбе сообщают о большом количестве пострадавших: с киргизской стороны, по последним данным, погибли 13 человек и более 100 получили ранения.

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КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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