СМИ: следствие изучает визит президента Чехии в Таджикистан в рамках дела о Врбетице

ПРАГА, 30 апреля. /ТАСС/. Следствие по делу об инциденте во Врбетице расследует обстоятельства визита президента Чехии Милоша Земана в ноябре 2014 года в Таджикистан. Об этом сообщает в пятницу чешское сетевое издание " Список ".

Что мы знаем про эти инциденты

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

Особый интерес у следствия вызывает участие в составе сопровождавшей главу чешского государства делегации владельца коммерческой компании Imex Петера Бернатика - старшего. Эта фирма арендовала во Врбетице склады, в которых хранилось принадлежавшие ей боеприпасы и оружие.

В Таджикистане Бернатик-старший, по данным издания, в период между 23 и 27 ноября 2014 года встречался с генералом таджикской погранслужбы Радшабали Рахмоналином. Встреча может иметь непосредственное отношение к инциденту, считают следователи.

Согласно данным издания, Бернатик-старший в сентябре 2014 года - незадолго до первого взрыва на складе во Врбетице - получил от генерала Рахмоналина по электронной почте просьбу допустить на территорию хранилищ двух инспекторов. Ими, как утверждает издание, были некие "агенты российской спецслужбы".

Бернатик-старший признал, что длительное время знаком с генералом, а с Таджикистаном его фирма вела дела по экспорту в эту страну вооружений из Чехии. Предполагается также, что представитель ВС Таджикистана связан с инцидентом во Врбетице.

В правительстве Чехии связывают со взрывом на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которого погибли два человека, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь семьи экс-разведчика Сергея Скрипаля россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. 17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге. МИД РФ выразил Праге решительный протест, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.