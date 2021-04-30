Посольство США в России сократит штат на 75%

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Посольство США в России в связи с запретом на наем иностранных граждан сократит штат сотрудников консульства на 75%. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении на сайте диппредставительства.

"Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов", - говорится в сообщении.

Также с 12 мая будет сокращено количество предоставляемых консульских услуг, в частности приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. "С 12 мая посольство США в Москве сократит количество предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные услуги для граждан США и очень ограниченное количество иммигрантских виз. <...> Это сокращение услуг необходимо в связи с извещением российского правительства от 23 апреля о намерении запретить дипмиссии США нанимать иностранцев в любом числе. Рассмотрение документов для неиммиграционных и недипломатических виз будет прекращено", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве уточнили, что предоставляемые гражданам США в России неотложные услуги могут быть задержаны в исполнении или ограничены в связи с ограниченной возможностью передвижения персонала за пределами Москвы.

Кроме того, гражданам США, находящимся в России с истекшими визами, настоятельно рекомендуется покинуть РФ до 15 июня, когда истекает срок действия указа, согласно которому в связи с пандемией иностранцев и лиц без гражданства не будут выдворять и депортировать из России, говорится в сообщении. "Если вы планируете остаться в России после этого дедлайна, посетите ваше местное отделение министерства внутренних дел, чтобы начать необходимую бумажную работу", - добавили в посольстве.

О санкциях США и контрмерах

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в отношении России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ. На 16 организаций и 16 физических лиц были наложены санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а на восемь граждан и юридических лиц - за работу в Крыму. Также было объявлено о высылке из Вашингтона 10 дипломатов, которых США считают представителями российских разведслужб.

16 апреля Россия объявила ответные меры. Помимо того, что послу США было рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации, РФ предложила 10 американским дипломатам покинуть Москву и запустила процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские дипломатические представительства в РФ граждан России и третьих стран. Кроме того, Москва запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса, включая генпрокурора США, директора ФБР, директора Национальной разведки, министра внутренней безопасности и директора Федерального бюро тюрем США.