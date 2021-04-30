Глава ГКНБ Киргизии проведет переговоры с таджикской стороной по урегулированию конфликта

БИШКЕК, 30 апреля. /ТАСС/. Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев в пятницу переведет переговоры с таджикской стороной об урегулировании ситуации на границе двух государств. Об этом он заявил во время выступления в областном центре Баткен (Киргизия), сообщает киргизское издание Turmush .

"У нас нет цели забрать у них (у Таджикистана - прим. ТАСС) даже метра земли. Вместе с тем мы не отдадим ни метра своей земли", - цитирует издание Ташиева. По его словам, обе республики имеют хорошие шансы на мирное урегулирование конфликта, поскольку для этого есть "все возможности".

"Их (таджикские - прим. ТАСС) руководители позвонили, и мы отправляемся на встречу. Я и полпред правительства [в Баткенской области] Омурбек Суваналиев. Сейчас самое главное - урегулировать, а потом продолжим", - отметил глава ГКНБ. При этом он заверил, что ни одной из сторон не нужно обострение ситуации.

"Самое главное - нужно сохранить жизни и здоровье людей. Есть сожженные дома, другие строения. Мы это все восстановим. Но мы не вернем тех, кто погиб", - подчеркнул Ташиев. По предварительным данным, встреча представителей Киргизии и Таджикистана состоится в районе села Кок-Таш Баткенской области.