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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

Глава ГКНБ Киргизии проведет переговоры с таджикской стороной по урегулированию конфликта

Ни одной из сторон не нужно обострение ситуации, указал Камчыбек Ташиев

БИШКЕК, 30 апреля. /ТАСС/. Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев в пятницу переведет переговоры с таджикской стороной об урегулировании ситуации на границе двух государств. Об этом он заявил во время выступления в областном центре Баткен (Киргизия), сообщает киргизское издание Turmush.

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"У нас нет цели забрать у них (у Таджикистана - прим. ТАСС) даже метра земли. Вместе с тем мы не отдадим ни метра своей земли", - цитирует издание Ташиева. По его словам, обе республики имеют хорошие шансы на мирное урегулирование конфликта, поскольку для этого есть "все возможности".

"Их (таджикские - прим. ТАСС) руководители позвонили, и мы отправляемся на встречу. Я и полпред правительства [в Баткенской области] Омурбек Суваналиев. Сейчас самое главное - урегулировать, а потом продолжим", - отметил глава ГКНБ. При этом он заверил, что ни одной из сторон не нужно обострение ситуации.

"Самое главное - нужно сохранить жизни и здоровье людей. Есть сожженные дома, другие строения. Мы это все восстановим. Но мы не вернем тех, кто погиб", - подчеркнул Ташиев. По предварительным данным, встреча представителей Киргизии и Таджикистана состоится в районе села Кок-Таш Баткенской области.

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КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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