КГБ Белоруссии инициировал вопрос об экстрадиции обвиняемых по делу о госперевороте

МИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Комитет госбезопасности Белоруссии обратился к соответствующим органам США с запросом об оказании правовой помощи в расследовании подготовки государственного переворота в республике, а также инициировал вопрос об экстрадиции обвиняемых по этому делу. Как сообщил в пятницу представитель ведомства Андрей Ярош, аналогичные запросы будут направлены в Литву и на Украину.

"Следственное управление КГБ в компетентные учреждения юстиции Соединенных Штатов Америки направило просьбу об оказании правовой помощи, в рамках исполнения которой от запрашиваемой стороны требуется установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела. Одновременно инициирован вопрос об экстрадиции названных лиц в Беларусь. Аналогичные поручения в отношении Игоря Макара и Виталия Макаренко в ближайшее время будут направлены в Литву и [на] Украину соответственно", - приводит слова Яроша агентство "БелТА".

"Комитет госбезопасности ожидает от американских и других иностранных партнеров оперативной и всесторонней проработки наших запросов, а также положительного решения вопросов об экстрадиции в Беларусь перечисленных граждан для их привлечения к установленной законом ответственности", - заключил он.

Ранее Ярош сообщил, что КГБ Белоруссии предъявил девяти лицам обвинение в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти, четверо из них находятся в следственном изоляторе ведомства.