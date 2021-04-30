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Кризис в Белоруссии
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КГБ Белоруссии инициировал вопрос об экстрадиции обвиняемых по делу о госперевороте

С таким запросом ведомство обратилось к соответствующим органам США, аналогичные запросы будут направлены в Литву и на Украину
Здание КГБ Белоруссии Diego Grandi/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание КГБ Белоруссии
© Diego Grandi/Shutterstock/FOTODOM

МИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Комитет госбезопасности Белоруссии обратился к соответствующим органам США с запросом об оказании правовой помощи в расследовании подготовки государственного переворота в республике, а также инициировал вопрос об экстрадиции обвиняемых по этому делу. Как сообщил в пятницу представитель ведомства Андрей Ярош, аналогичные запросы будут направлены в Литву и на Украину.

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"Следственное управление КГБ в компетентные учреждения юстиции Соединенных Штатов Америки направило просьбу об оказании правовой помощи, в рамках исполнения которой от запрашиваемой стороны требуется установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела. Одновременно инициирован вопрос об экстрадиции названных лиц в Беларусь. Аналогичные поручения в отношении Игоря Макара и Виталия Макаренко в ближайшее время будут направлены в Литву и [на] Украину соответственно", - приводит слова Яроша агентство "БелТА".

"Комитет госбезопасности ожидает от американских и других иностранных партнеров оперативной и всесторонней проработки наших запросов, а также положительного решения вопросов об экстрадиции в Беларусь перечисленных граждан для их привлечения к установленной законом ответственности", - заключил он.

Ранее Ярош сообщил, что КГБ Белоруссии предъявил девяти лицам обвинение в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти, четверо из них находятся в следственном изоляторе ведомства.

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