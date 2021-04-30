В Белоруссии зафиксировали нарушение границы в воздушном пространстве со стороны Польши

МИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии заявило о повторном в течение месяца нарушении государственной границы в воздушном пространстве со стороны Польши. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства, распространенном в пятницу.

"29 апреля в 02:02 (время совпадает с московским) в районе населенного пункта Козловичи средствами радиолокационной разведки ВВС и войск ПВО во взаимодействии с органами пограничной службы Республики Беларусь зафиксировано уже повторное в течение месяца нарушение государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Республики Польша. Вертолет-нарушитель Ми-24 покинул территорию нашей страны в 02:03 в районе населенного пункта Теребунь. Воздушное судно сопровождалось средствами ПВО", - отмечается в сообщении.

В связи с инцидентом в пятницу в Минобороны Белоруссии был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши, которому была выражена "озабоченность участившимися случаями нарушения государственной границы Республики Беларусь, а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах".

Кроме того, заявили в Минобороны, польскому военному дипломату было указано на отсутствие до сих пор результатов разбирательства по факту нарушения госграницы Белоруссии 12 апреля нынешнего года.

Тогда Минобороны Белоруссии сообщило, что неустановленное воздушное судно нарушило госграницу и затем возвратилось на польскую территорию. Министерство обороны Польши отвергло обвинения, заявив, что военные самолеты вечером 12 апреля текущего года не выполняли полетов вблизи границы между Польшей и Белоруссией.