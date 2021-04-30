Президенты Киргизии и Таджикистана договорились провести очную встречу в Душанбе

БИШКЕК, 30 апреля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили в пятницу ситуацию, складывающуюся на границе двух стран. Об этом сообщила пресс-служба руководителя киргизского государства.

"Главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Жапаров особо подчеркнул, что кыргызская сторона настроена решать межгосударственные вопросы путем диалога и поддерживать стабильную ситуацию на кыргызско-таджикском участке государственной границы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, президенты также решили в мае провести личную встречу. "Главы государств договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем и провести очную встречу в городе Душанбе во второй половине мая текущего года", - отмечает пресс-служба.

Помимо этого, Жапаров и Рахмон в ходе разговора озвучили сроки следующей встречи представителей правительств Киргизии и Таджикистана по поводу делимитации и демаркации общего участка границы. "Переговоры правительственных делегаций сторон по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы состоятся завтра, 1 мая, на территории Баткенской области (Киргизия)", - подчеркивает пресс-служба.

Во время беседы руководитель Киргизии заверил, что "взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Таджикистаном будет и впредь поступательно и плодотворно развиваться на основе традиционной и многовековой дружбы и добрососедства между кыргызским и таджикским народами".

В Душанбе, в свою очередь, подтвердили телефонный разговор президентов Таджикистана и Киргизии.