Блинкен 3-5 мая примет участие в министерской встрече "семерки" в Лондоне

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен обсудит геополитические вызовы и борьбу с пандемией коронавируса в рамках министерской встречи "семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Соединенные Штаты, Франция и Япония), которая пройдет 3-5 мая в Лондоне. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"США обсудят пути совместной работы стран по реагированию на геополитические вызовы по мере восстановления от последствий пандемии. Борьба с пандемией и изменением климата, а также продвижение экономического роста и права человека займут особое место в повестке дня", - отмечается в тексте.

К главам дипведомств в качестве гостей присоединятся делегации Австралии, Брунея, Индии, Республики Корея и ЮАР. Как ожидается, Блинкен встретится в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой МИД Домиником Раабом "для обсуждения общих приоритетов, связанных с решением глобальных вопросов, а также для подтверждения прочного союза между странами".

Госсекретарь также примет участие в церемонии возложения венков в соборе Святого Павла в память о погибших во Второй мировой войне, сообщила пресс-служба.