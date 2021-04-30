В офисе Зеленского подтвердили увольнение пресс-секретаря президента

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала заявление об увольнении и покинет эту должность. Об этом в пятницу заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

В интервью украинскому изданию "Бабель" он сообщил, что идет процедура увольнения, Мендель пока временно продолжает исполнять обязанности. Однако, продолжил Подоляк, она останется на работе в офисе президента, но на другом направлении. "Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ. Сегодня представление инициатив президента для внешних потребителей требует существенного усиления. Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям. Соответственно, позиция "пресс-секретарь президента" будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена", - заявил советник.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с должности пресс-секретаря президента. Известно, что это уже третье ее заявление об уходе. По информации украинского издания "Страна", работу Мендель негативно оценивает глава офиса президента Андрей Ермак, в то время как Зеленский к ней относится хорошо.

Мендель, которая окончила филологический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, была назначена на должность пресс-секретаря президента 3 июля 2019 года. Ранее она работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер", сотрудничала с The New York Times, писала для украинского Forbes и американского Politico, а также была координатором по связям с медиа представительства Всемирного банка на Украине.