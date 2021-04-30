Адвокат Ассанжа назвала тяжелыми условия заключения журналиста в тюрьме

ЛОНДОН, 30 апреля. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж пребывает в "тяжелых условиях" в заключении в тюрьме Белмарш на окраине Лондона. Об этом в пятницу на пресс-брифинге заявила адвокат журналиста Дженнифер Робинсон.

"Условия заключения по-прежнему остаются очень тяжелыми. Он не видел своих детей и свою партнершу [Стеллу Моррис] с октября. Почти год он не может обнять их. Кроме того, он очень изолирован", - отметила Робинсон в преддверии Всемирного дня свободы печати, отмечаемого 3 мая. Она выразила надежду, что лондонский суд в скором времени рассмотрит апелляцию защиты и вынесет решение в пользу Ассанжа, позволив ему выйти на свободу под залог.

В свою очередь главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон подчеркнул, что освобождение журналиста из тюрьмы будет способствовать повышению престижа Великобритании во всем мире. "Процесс по Ассанжу подрывает репутацию Великобритании. Это дает основания другим, более авторитарным странам в случае критики ситуации с правами человека у них обращаться к делу Ассанжа", - указал он.

При этом Храфнссон обратил внимание на то, что надежды на прекращение преследования Ассанжа властями США после победы Джо Байдена на выборах президента пока не оправдались. "К сожалению, мы не получили никакого сигнала от администрации Байдена", - добавил он.

6 января Вестминстерский магистратский суд постановил, что Ассанж не может быть освобожден под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры, продолжающей добиваться его экстрадиции в США. Судья Ванесса Барайтсер заявила о наличии "существенных оснований полагать, что господин Ассанж не явится в суд на рассмотрение апелляции, если будет отпущен на свободу". По словам Барайтсер, у Ассанжа есть мотив и достаточно возможностей для того, чтобы предпринять попытку укрыться от правосудия, а в прошлом он уже нарушал условия освобождения под залог.

Рассмотрение вопроса об освобождении Ассанжа под залог стало возможным после того, как 4 января Барайтсер высказалась против его выдачи в Соединенные Штаты, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений. Ассанжу, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.