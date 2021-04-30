Курц и Путин обсудили активизацию экономического сотрудничества

ВЕНА, 30 апреля. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц провел в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили необходимость возобновления прежних объемов торговли, экономического сотрудничества и туристических потоков. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве федерального канцлера Австрии.

"После пандемии экономическое сотрудничество и туристический обмен [между Австрией и Россией] должны быть снова активизированы. Объем торговли с Россией до пандемии 2019 года составлял около €5 млрд, а российские туристы останавливались на ночь в Австрии около 1,2 млн раз. Необходимо возродить этот обмен как можно скорее после пандемии", - говорится в заявлении австрийской стороны после разговора Путина и Курца.

Австрийская сторона особо отметила, что во время разговора "канцлер Курц предложил Австрию в качестве места для возможного саммита президента Джо Байдена и президента Владимира Путина".

Ведомство федерального канцлера также подтвердило ТАСС, что Себастьян Курц по приглашению Владимира Путина примет участие в виртуальном формате в Петербургском международном экономическом форуме.