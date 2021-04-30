Экс-замгоссекретаря США Бигэн заявил, что Байден "не подумал", назвав Путина убийцей

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден "брякнул, не подумав", когда утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Такое мнение выразил в пятницу бывший первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

"Я думаю, что вижу контуры того, как пытается действовать в отношении России администрация Байдена. <...> Я действительно полагаю, что описание Путина как убийцы было тем, что президент Байден просто брякнул, не подумав. И, откровенно говоря, слова были вложены ему в уста журналистом, который брал у него интервью. А он [Байден] поплыл по течению", - сказал Бигэн на интернет-семинаре, который был организован Аспенским институтом.

"Считаю, что, по размышлении, его [Байдена] советники, вероятно, не призывали бы его сказать это. Но, как всегда в политике, [американские должностные лица после этого] быстро занимают круговую оборону, пытаясь превратить в добродетель неправильные заявления наших лидеров. Таким приходилось заниматься и мне [в период пребывания на госслужбе]. И уверен, мои коллеги в нынешней [американской] администрации были вынуждены заниматься тем же самым", - отметил Бигэн.

Пост первого заместителя руководителя внешнеполитического ведомства США он занимал при предыдущем американском президенте Дональде Трампе.

Интервью, вызвавшее широкий резонанс, Байден дал в марте телекомпании ABC. В нем он, в частности, заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).

Уже после этого интервью Путин и Байден провели 13 апреля второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, президенты обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме уточнили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Позднее Байден пояснил, что предложил встретиться летом в Европе. Глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО.