Украина реабилитировала последнего расстрелянного в СССР члена УПА

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Украина реабилитировала последнего расстрелянного в Советском Союзе члена Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Ивана Гончарука. О таком решении Национальной комиссии Украины по реабилитации жертв политических репрессий сообщил в Facebook сотрудник Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак.

"Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий наконец-то вернула доброе имя Ивану Гончаруку", - написал он.

Бирчак отметил, что в 1989 году харьковского 62-летнего пенсионера Гончарука пять дней судили в Волынской области. По мнению автора поста, дело против Гончарука "шилось белыми нитками", в качестве свидетелей были привлечены "дети убитых 40 лет назад советских активистов, штатных и внештатных сотрудников НКВД". Как отметил Бирчак, свидетели по делу Гончарука, которым в 1944-1945 годах было около 10-12 лет, опознали мужчину на снимке, сделанном спустя 30 лет после окончания Второй мировой войны.

Гончарука расстреляли 12 июля 1989 года в Киеве, сообщил Бирчак.

УПА в годы Великой Отечественной войны

Украинская повстанческая армия - вооруженное крыло Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), действовавшей с конца 1920-х по 1950-е годы в основном на территории Западной Украины. В годы Второй мировой войны ОУН сотрудничала с немцами и вела борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию, которая действовала против советских партизан и подразделений Красной армии.

В 1943-1945 годах УПА принимала активное участие в украинско-польском этническом конфликте, в частности была организатором так называемой Волынской резни - массового уничтожения польского гражданского населения, проживавшего в Волыни. Жертвами тех событий стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики.

После восстановления советской власти на территории Украины УПА стала действовать против сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, советских и партийных работников, а также всех заподозренных в лояльном отношении к власти.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о героизации УПА, деятельность которой была признана борьбой за независимость страны. Лидерам националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу на Украине устанавливаются памятники, в их честь проводятся памятные акции, факельные шествия, называют улицы.