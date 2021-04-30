Салливан назвал саммит Россия - США важным для установления взаимопонимания между странами

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Встреча лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина будет важна для установления взаимопонимания между двумя странами. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на интернет-семинаре, который был организован Аспенским институтом.

"Саммит запланирован этим летом в третьей стране в Европе. Дата и место еще не определены, ведутся активные дискуссии. Президент Байден в разговорах с президентом Путиным и публично заявлял, что этот саммит будет ценен для установления понимания между нашими странами и достижения деэскалации", - сказал он.

Салливан добавил, что ранее в пятницу обсуждал планы по проведению саммита в телефонном разговоре с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Президент США в телефонном разговоре с президентом России 13 апреля выдвинул идею проведения российско-американского саммита в третьей стране в предстоящие месяцы. Впоследствии глава администрации США пояснил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.