Эрдоган не верит, что новый саммит по Кипру приведет к какому-либо результату

НИКОСИЯ, 30 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что и следующий саммит по кипрскому урегулированию, который через несколько месяцев собирается провести генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в очередной раз окажется безрезультатным. Об этом, как сообщает на своем сайте кипрская газета O Phileleftheros , турецкий лидер заявил в пятницу после молитвы в Стамбуле.

Вину за такой итог он заведомо возложил на греко-кипрскую сторону. "Я не доверяю и не верю грекам-киприотам. Они никогда не вели себя честно, - сказал турецкий лидер. Говоря о саммите, он добавил: "Теперь его перенесли на 2-3 месяца, но я снова не верю в то, что будет достигнут какой-то результат, потому что они [греки-киприоты] не честны".

На трехдневной конференции по кипрскому урегулированию, проходившей в Женеве с 27 по 29 апреля в привычном формате 5+1, то есть с участием лидеров двух кипрских общин, глав МИД трех держав - гарантов кипрской безопасности (Греции, Турции и Великобритании) и лично генсека ООН, позиции сторон принципиально разошлись. Турко-кипрская делегация в качестве предварительного условия для возобновления переговорного процесса выдвинула требование о необходимости признания существования на острове двух государств, что противоречит положениям резолюций СБ ООН о том, что на Кипре должна быть создана двузональная и двухобщинная федерация. Греко-кипрская же сторона настаивала на неукоснительном следовании этому основополагающему международному документу.

Объявляя в четверг о завершении саммита, Гутерриш сказал о том, что в Женеве стороны не нашили достаточных точек соприкосновения для возобновления межобщинного диалога по кипрскому урегулированию. При этом они достигли договоренности провести новый саммит, который может пройти уже через два или три месяца.

Таким образом, женевская конференция стала уже второй встречей сторон, которая завершилась безрезультатно: такая же судьба постигла и предыдущий саммит по решению проблемы Кипра, который состоялся на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана в 2017 году.