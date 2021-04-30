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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Салливан заявил о неуверенности США в результатах переговоров в Вене по СВПД

Помощник президента США по национальной безопасности при этом отметил, что "ни одна из сторон не пытается увиливать" в ходе переговоров

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не могут быть уверены в итоговом результате переговоров относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которые в настоящее время проходят в австрийской столице. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на интернет-семинаре, который был организован Аспенским институтом.

"Мы увидели желание от всех сторон, включая Иран, говорить серьезно о снятии санкции, ядерных ограничениях и пути обратно к СВПД, но все еще непонятно, чем это все закончится в Вене через несколько недель", - сказал он. Салливан добавил, что в настоящее время команды работают над конкретными деталями будущей сделки, и отметил, что "ни одна из сторон не пытается увиливать" в ходе переговоров.

27 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США воодушевлены тем, что переговоры по СВПД продолжаются.

С начала апреля 2021 года в Вене состоялось несколько очных заседаний Совместной комиссии для обсуждения перспективы возможного возвращения США (вышли из сделки в 2018 году) в СВПД и того, как обеспечить полное, эффективное выполнение иранского ядерного соглашения всеми сторонами. Участники консультаций также ведут работу на неформальных встречах в разных форматах, в том числе на уровне экспертов. Комиссия за это время создала три рабочие группы: по вопросам снятия санкций США с Ирана, по вопросам выполнения обязательств Тегерана в ядерной сфере, по вопросам согласования последовательности шагов для восстановления реализации соглашения.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаПсаки, ДженСалливан, Джейк
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