СМИ: глава МИД Италии поддержал главу Европарламента, подпавшего под санкции России

РИМ, 30 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо поддержал главу Европарламента Давиду Сассоли, подпавшего под российские санкции. Об этом сообщает в пятницу агентство ANSA со ссылкой на источники.

По данным агентства, Ди Майо позвонил Сассоли, как только появилась новость о решении РФ, которое коснулось ряда чиновников ЕС.

Итальянец Сассоли - представитель Демократической партии, которая вместе с "Движением "5 звезд" составляет основу правящей коалиции в республике. Две партии в последнее время сблизились и обсуждают альянс на следующих выборах, однако ранее их позиции достаточно расходились.

В свою очередь секретарь Демпартии, бывший премьер-министр Энрико Летта назвал санкции РФ в отношении председателя Европарламента "враждебным актом, которому не было прецедентов". "Демпартия реагирует со всей жесткостью во имя защиты европейской демократии. И мы продолжаем с еще большей настойчивостью требовать освобождения [Алексея] Навального", - написал Летта в Twitter.

Ранее МИД России опубликовал заявление, в котором приводился список граждан стран-членов ЕС, кому был ограничен въезд на территорию РФ. В этот список из восьми человек вошли, в частности, Давид Мария Сассоли, руководитель Прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция Оса Скотт, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.