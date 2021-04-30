ЕС заявил о праве принять ответные меры на санкции России против сообщества

БРЮССЕЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Евросоюз оставляет за собой право принять ответные меры на введение РФ для ряда европейских чиновников запрета на въезд в страну. Об этом говорится в совместном заявлении председателей Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента - Урсулы фон дер Ляйен, Шарля Мишеля и Давида Сассоли, - распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Это решение является последней яркой демонстрацией того, как Российская Федерация выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений. ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей", - говорится в нем.

Фон дер Ляйен, Мишель и Сассоли осудили санкции, сочтя их "неприемлемыми, юридически необоснованными и безосновательными". "Оно (решение о введении санкций - прим. ТАСС) нацелено непосредственно на Евросоюз, а не только на соответствующих лиц", - полагают они.

Еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, которая оказалась в черном списке РФ, реагируя на решение Москвы, заявила, что "рада оказаться в такой хорошей компании". По ее мнению, действия РФ "заслуживают сильной и постоянной реакции".

Ранее МИД России опубликовал заявление, в котором приводился список граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. В этот список из восьми человек вошли, в частности, председатель Европарламента Сассоли, руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Юрова. Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.