МИД Швеции выразил сожаление из-за введения Россией санкций

СТОКГОЛЬМ, 30 апреля. /ТАСС/. МИД Швеции выразил сожаление из-за введения РФ санкций против ряда европейских чиновников и счел, что Москва пошла на ухудшение отношений с Евросоюзом. Об этом ТАСС сообщил в пятницу сотрудник пресс-службы шведского внешнеполитического ведомства Матс Самуэльссон.

"Сегодня мы получили информацию о том, что Россия вводит санкции против восьми граждан ЕС, - отметил он. - Мы сожалеем, что Россия пошла на дальнейшее ухудшение отношений с ЕС". По его мнению, российские санкции "являются произвольными, юридически неопределенными и выражают политические мотивы".

Ранее МИД России опубликовал заявление, в котором приводился список граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. В этот список из восьми человек вошли, в частности, председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель Прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова. Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Как подтвердили в шведском МИД, подданная Швеции уведомлена о введенных против нее санкциях.