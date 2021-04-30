МИД Латвии считает необоснованным решение РФ запретить въезд двум латвийским чиновникам

РИГА, 30 апреля. /ТАСС/. Решение России запретить въезд на территорию РФ председателю Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии Иварсу Аболиньшу и директору Центра государственного языка Марису Балтиньшу является "необоснованным и бессмысленным". С таким утверждением в пятницу выступило министерство иностранных дел республики.

"Решение РФ от 30 апреля запретить въезд в Россию директору Центра государственного языка Марису Балтиньшу и председателю Национального совета по электронным СМИ Иварсу Аболиньшу является попыткой оказать давление на Латвию в сфере политики государственного языка и СМИ. Считаем это откровенно недопустимым вмешательством во внутренние дела суверенного государства. МИД не оставит такие действия без должной реакции", - говорится в опубликованном на сайте латвийского внешнеполитического ведомства сообщении.

В свою очередь сам Аболиньш, чьи слова приводятся в Twitter НСЭСМИ, назвал санкции РФ "высокой оценкой работы" его команды. По его утверждению, ведомство "защищает и будет защищать" информационное пространство Латвии.

МИД Латвии также отметил, что "осуждает решение России ввести запрет на въезд восьми высокопоставленным должностным лицам стран - членов и учреждений Евросоюза".

Как заявил ранее МИД РФ, восемь граждан стран - членов ЕС включены Россией в черный список на въезд на ее территорию. Такое решение было принято в ответ на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

В список вошли: Аболиньш, Балтиньш, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция Оса Скотт, глава эстонского языкового департамента Ильмар Томуск и замглавы Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова.