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Пандемия COVID-19

США вводят ограничения на въезд для прибывающих из Индии с 4 мая

Решение связано с распространением в Индии новых штаммов коронавируса

ТАСС, 30 апреля. Администрация США с 4 мая вводит ограничения на въезд в страну для прибывающих из Индии в связи с распространением там новых штаммов коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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"По рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний администрация [США] немедленно ограничит поездки из Индии <...> в свете огромного количества зарегистрированных там случаев заражения коронавирусом и [появления] множества штаммов, циркулирующих в Индии", - говорится в сообщении.

Как уточняется в заявлении, новые правила вступят в силу во вторник.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S белке. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

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СШАИндияПандемия COVID-19
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