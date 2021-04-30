США вводят ограничения на въезд для прибывающих из Индии с 4 мая

ТАСС, 30 апреля. Администрация США с 4 мая вводит ограничения на въезд в страну для прибывающих из Индии в связи с распространением там новых штаммов коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС Снимки с места событий — в фотогалерее ТАСС

"По рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний администрация [США] немедленно ограничит поездки из Индии <...> в свете огромного количества зарегистрированных там случаев заражения коронавирусом и [появления] множества штаммов, циркулирующих в Индии", - говорится в сообщении.

Как уточняется в заявлении, новые правила вступят в силу во вторник.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S белке. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.