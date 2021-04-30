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МИД ФРГ счел необоснованными ответные меры России против восьми чиновников ЕС

В ведомстве заявили, что санкции ведут к дальнейшему отягчению отношений с РФ

БЕРЛИН, 30 апреля. /ТАСС/. Германия считает необоснованным ведение Россией для ряда европейских чиновников запрета на въезд в страну. Об этом сообщил в пятницу представитель МИД ФРГ.

"Федеральное правительство самым явным образом отвергает запрет на въезд в Россию, введенный против восьми чиновников Евросоюза и стран - членов ЕС, в том числе главного прокурора Берлина", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ФРГ.

Представитель ведомства назвал "необоснованными по содержанию" принятые меры. "Они ведут к ненужному дальнейшему отягчению отношений с Россией", - считают в МИД ФРГ.

Ранее МИД России опубликовал заявление, в котором приводился список граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. В этот список из восьми человек вошли, в частности, председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова. Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

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