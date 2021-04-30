{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

СМИ: президент Черногории Джуканович готовит информатаку на "Спутник V"

По данным портала In4s, Мило Джуканович отдал приказ соратникам по Демократической партии социалистов Черногории начать кампанию дезинформации против российского препарата

БЕЛГРАД, 30 апреля. /ТАСС/. Президент Черногории Мило Джуканович дал указание провести информационную атаку на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в пятницу оппозиционный черногорский портал In4s со ссылкой на собственный источник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По данным портала, Джуканович отдал приказ своим ближайшим соратникам по Демократической партии социалистов Черногории, которые и в новом правительстве Здравко Кривокапича остаются у власти, начать кампанию дезинформации против российского препарата.

Сторонники Джукановича, среди которых главный редактор портала "Аналитика" Драшко Джуранович и представитель Института лекарств и медицинских средств Черногории Веселинка Вукичевич, получили указание по принципам "психологической войны" деморализовать население Черногории в вопросе вакцинации "Спутником V". С этой целью доверенные лица Джукановича намерены использовать авторитет медицинских институтов Черногории, чтобы распространить ложные данные о негативных эффектах вакцины, сообщает портал.

12 марта высокопоставленный источник в Кремле сообщил ТАСС, что Запад готовит сценарий информационной атаки на "Спутник V" с инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата. По словам источника, атака планируется на фоне растущего во всем мире спроса на российскую вакцину. Он отметил, что одновременно США и их союзники планируют тиражировать "разоблачающие материалы" о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии.

Источник также указал на то, что целевой аудиторией антироссийской информационной кампании выбраны европейские страны, зарегистрировавшие "Спутник V" для экстренного использования. Это Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония. По оценке собеседника ТАСС, действия Запада по дискредитации отечественной вакцины являются попыткой принизить вклад российской науки в глобальную борьбу с пандемией коронавируса.

В Черногорию ранее были доставлены несколько партий "Спутника V" из России и Сербии.

Теги
ЧерногорияРоссияПандемия COVID-19
В Вашингтоне призвали Киев уважать прозрачное корпоративное управление
В Госдепе также указали на необходимость продолжать бороться с коррупцией
Читать полностью