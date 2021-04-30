СМИ: президент Черногории Джуканович готовит информатаку на "Спутник V"

БЕЛГРАД, 30 апреля. /ТАСС/. Президент Черногории Мило Джуканович дал указание провести информационную атаку на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в пятницу оппозиционный черногорский портал In4s со ссылкой на собственный источник.

По данным портала, Джуканович отдал приказ своим ближайшим соратникам по Демократической партии социалистов Черногории, которые и в новом правительстве Здравко Кривокапича остаются у власти, начать кампанию дезинформации против российского препарата.

Сторонники Джукановича, среди которых главный редактор портала "Аналитика" Драшко Джуранович и представитель Института лекарств и медицинских средств Черногории Веселинка Вукичевич, получили указание по принципам "психологической войны" деморализовать население Черногории в вопросе вакцинации "Спутником V". С этой целью доверенные лица Джукановича намерены использовать авторитет медицинских институтов Черногории, чтобы распространить ложные данные о негативных эффектах вакцины, сообщает портал.

12 марта высокопоставленный источник в Кремле сообщил ТАСС, что Запад готовит сценарий информационной атаки на "Спутник V" с инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата. По словам источника, атака планируется на фоне растущего во всем мире спроса на российскую вакцину. Он отметил, что одновременно США и их союзники планируют тиражировать "разоблачающие материалы" о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии.

Источник также указал на то, что целевой аудиторией антироссийской информационной кампании выбраны европейские страны, зарегистрировавшие "Спутник V" для экстренного использования. Это Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония. По оценке собеседника ТАСС, действия Запада по дискредитации отечественной вакцины являются попыткой принизить вклад российской науки в глобальную борьбу с пандемией коронавируса.

В Черногорию ранее были доставлены несколько партий "Спутника V" из России и Сербии.