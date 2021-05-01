ЕС и Великобритания окончательно завершили Brexit

БРЮССЕЛЬ/ЛОНДОН, 1 мая. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) и Великобритания окончательно завершили все формальности в европейском процессе по выходу Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit). В 00:00 с 30 апреля на 1 мая по брюссельскому времени (01:00 мск) вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Великобританией и Евросоюзом.

"Заключение соглашения о торговле и сотрудничестве придаст правовую определенность новым отношениям между ЕС и Великобританией в интересах граждан и бизнеса по обе стороны канала. Мы ценим Великобританию как хорошего соседа, старого союзника и важного партнера", - заявил в этой связи Совет ЕС.

Ранее на этой неделе Европарламент (ЕП) проголосовал в поддержку этого документа на пленарной сессии в Брюсселе, а 29 апреля документ ратифицировал Совет ЕС.

Соединенное Королевство завершило все процедуры еще раньше. 31 декабря 2020 года королева Великобритании Елизавета II выдала так называемую королевскую санкцию законопроекту о будущих отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit.

1 января между Великобританией и ЕС перестал действовать 11-месячный переходный период, в течение которого на королевство после официального Brexit распространялись те же нормы, правила и преимущества, как и на любого другого члена сообщества. В период с 1 января по 1 мая Лондон и Брюссель регулировали свои взаимоотношения на базе еще не ратифицированного соглашения, которое в течение четырех месяцев применялось во временном режиме.

Спорные моменты

В Лондоне назвали ратификацию соглашения Европарламентом заключительным этапом долгого путешествия, начатого еще во время референдума о выходе из ЕС пять лет назад. При этом в Великобритании признают, что спорные моменты между королевством и сообществом 27 стран остаются.

"Эта неделя стала последним шагом долгого путешествия, который обеспечит стабильность наших новых отношений с Евросоюзом в качестве ключевых друг для друга торговых партнеров и суверенных равноправных союзников. Теперь пришла пора обратить взор в будущее и воплощать в жизнь концепцию более глобальной Британии", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Представитель главы правительства по Brexit и международной политике Дэвид Фрост добавил, что решение депутатов ЕП позволит сторонам сосредоточиться на разрешении остающихся в их отношениях спорных моментов, которые будут обсуждаться на заседаниях учрежденного в этом году Партнерского совета Соединенного Королевства и ЕС. "Мы будем всегда стремиться действовать в позитивном ключе, однако, будучи суверенной страной, полностью контролирующей свою судьбу, мы также будем отстаивать наши интересы, если это будет необходимо", - подчеркнул Фрост.

Главным спорным моментом остается североирландский протокол, заключенный в рамках сделки о Brexit между Лондоном и Брюсселем. Этот документ призван не допустить возникновения границы между Северной Ирландией, которая входит в состав Великобритании, и Республикой Ирландия, остающейся частью Евросоюза. Однако после принятия протокола при перевозке грузов из одной части Великобритании в другую стали осуществляться контрольные процедуры, что привело к обострению ситуации в Ольстере. В начале апреля в регионе прошли многодневные беспорядки, а лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии и первый министр региона Арлин Фостер была вынуждена объявить об отставке.

Таким образом, завершилась история выхода Великобритании из ЕС, отправной точкой которого стал референдум о Brexit 23 июня 2016 года.