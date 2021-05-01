Блинкен заявил, что США и их союзники стремятся к более конструктивным отношениям с РФ

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты, их союзники и партнеры стремятся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна соблюдать свои международные обязательства. Такое мнение выразил в пятницу в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Вместе с нашими партнерами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства", - утверждал глава американской дипломатии. Он отметил, что Вашингтон "присоединяется к лидерам ЕС и осуждает" запрет на въезд в РФ ряда европейских чиновников. По мнению Блинкена, данное решение российских властей является "очередной попыткой запугать критиков".

Ранее МИД России опубликовал заявление, в котором приводился список граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. В этот список из восьми человек вошли, в частности, председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова. Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.