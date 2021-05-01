США заявили, что Россия разработала способное уничтожить американские спутники оружие

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Россия и Китай смогли разработать оружие, способное вывести из строя и уничтожить американские спутники, находящиеся на орбите Земли. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд во время онлайн-интервью газете The Washington Post.

"Очевидно, что космос - такая же область ведения боевых действий, как и воздух, земля и море, и это то, что в действительности материализовалось здесь за последние несколько лет, поскольку и Китай, который является нашей основной угрозой, и Россия разработали оружие, которое может либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить наши спутники с Земли или из космоса, или через киберпространство", - утверждал генерал.

При этом, по его словам, целью Космических сил США является сдерживание. "Поэтому мы считаем, что, хотя это (космос - прим. ТАСС) - область ведения боевых действий, наша цель состоит в том, чтобы не ввязываться в конфликт, который начнется или распространится на космос. Наша цель заключается в том, чтобы не допустить этого, а для этого, на мой взгляд, нужно действовать с позиции силы, изменяя методы сдерживания конкурентов и противников. А это заключается либо в лишении выгод, либо в обременении издержками, - полагает Реймонд. - Наша цель - опять же, сдержать этот конфликт. Мы не хотим ввязываться в конфликт, который начнется или распространится на космос. Мы хотим сохранить эту область безопасной для всех".

Генерал также рассказал, что Космические силы США отслеживают около 30 тыс. объектов в космосе: и мусор составляет подавляющее большинство из них. По его версии, одним из решений проблемы является "в первую очередь прекращение создания этого мусора".

Ранее Реймонд уже утверждал, что возможности, которыми располагают в космическом пространстве Россия и Китай, вызывают опасения у американской стороны. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит сотрудничество с Вашингтоном в космосе и надеется, что оно не падет жертвой русофобии. Он также добавил, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских военных, но напрасно, так как Москва выступает за мир и сотрудничество. Песков при этом назвал опасения американцев совершенно беспочвенными.