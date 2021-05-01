Сенаторы США представили законопроект с санкциями против Турции за нарушение прав человека

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Американские сенаторы-демократы представили в пятницу законопроект, который приведет к введению санкций против Турции, если она будет нарушать права человека. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы Эдварда Марки (от штата Массачусетс).

19-страничный законопроект, авторами которого, помимо Марки, стали Рон Уайден и Джефф Меркли (оба от штата Орегон), будет направлен против "должностных лиц правительства Турции, признанных ответственными за содержание под стражей узников совести и политических заключенных, политически мотивированное задержание журналистов, ограничение свободы слова через социальные сети и другие грубые нарушения международно признанных прав человека".

Инициатива предписывает госсекретарю США оказывать помощь организациям гражданского общества в Турции, которые добиваются освобождения политических заключенных республики. Сенаторы призвали Анкару "предпринять шаги по значительному улучшению опасного климата для журналистов" и "прекратить продолжающееся подавление свободы слова в интернете, в том числе путем отмены или изменения законов, позволяющих правительству блокировать сайты или удалять их контент".

Правительство Турции, говорится в документе, должно прекратить "произвольные аресты" и преследования адвокатов, судей и прокуроров, а также выполнить свои обязательства по международным соглашениям. Если Анкара не примет соответствующие меры, то президент США, согласно законопроекту, введет санкции в соответствии с "Глобальным актом о правах человека имени Магнитского". Кроме того, отмечается в инициативе, Минфин США должен направить ключевым международным финансовым институтам указание отказывать в предоставлении любых кредитов и грантов, которые будут "определены как позволяющие турецкому правительству нарушать права человека".

Демократы уже в третий раз представляют данный законопроект. В 2017 и 2019 годах, когда большинство в Сенате было у республиканцев, его не удалось принять. Сейчас обе палаты Конгресса и Белый дом контролируют демократы.