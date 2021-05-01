Президент ДР Конго объявил осадное положение в двух провинциях из-за угрозы безопасности

ТАСС, 1 мая. Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди объявил в субботу осадное положение в двух провинциях страны из-за угрозы безопасности со стороны вооруженных группировок.

"Это прием [делегации Высшего совета обороны] последовал за решением <...> об объявлении осадного положения в провинциях Итури и Южное Киву для окончательного решения проблемы безопасности на востоке ДРК", - написал Чисекеди в своем Twitter.

С конца октября прошлого года армия ДРК проводит на востоке страны крупнейшую за последние годы операцию по выявлению и уничтожению отрядов боевиков. Основные боевые действия против исламистской террористической группировки "Альянс демократических сил" регулярные части ведут в провинции Северное Киву, которая граничит с Угандой и Руандой. Поддержку конголезской армии осуществляет Миссия ООН по стабилизации в ДРК.