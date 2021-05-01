WP: США представят Пхеньяну свой новый подход по КНДР

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Американская администрация намерена представить Пхеньяну свой новый стратегический подход к КНДР. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Они рассказали, что планируют представить новую стратегию северокорейским должностным лицам, но признали, что это вряд ли изменит планы Пхеньяна в отношении своей ядерной программы. "Мы не считаем, что задуманное нами может предотвратить провокацию со стороны Севера, - отметил собеседник издания. - Мы полностью намерены сохранять санкционное давление, пока все это будет продолжаться". Ожидается, что в рамках нового подхода администрация президента Джо Байдена назначит спецпредставителя США по правам человека в КНДР, подчеркивает WP.

Как пояснили источники издания, новая стратегия представляет собой "осторожный, сдержанный дипломатический подход, готовый предложить снятие санкций за конкретные шаги" с "конечной целью денуклеаризации". При этом данный подход не похож ни на политику 44-го президента Барака Обамы, ни на стратегию 45-го американского лидера Дональда Трампа. Тем не менее, подчеркнула газета, нынешняя администрация будет искать баланс между ними с целью заключения поэтапного соглашения, которое приведет к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Новый подход, пояснил собеседник издания, необходим потому, что "предыдущие объединяет одно - они не смогли решить эту проблему и устранить угрозу". "Мы не питаем иллюзий относительно того, насколько сложной будет эта задача, - добавил он. - Во многих отношениях это одна из самых сложных проблем, если не самая сложная проблема, с которой мы сталкиваемся в плане американской национальной безопасности, но мы будем пытаться энергично браться за ее решение".

При этом источник газеты отметил, что нынешние власти не собираются отказываться от заключенных Трампом в Сингапуре договоренностей. Кроме того, подчеркнул он, США в вопросе денуклеаризации КНДР будут стремиться "работать с Китаем по мере продвижения вперед, как в плане поддержки дипломатических усилий [США], так и в плане выполнения общих обязательств по обеспечению соблюдения санкций ООН".

Отношения с КНДР

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты выработали новый подход к КНДР, отказавшись от идей "стратегического терпения" и заключения крупной сделки с Пхеньяном, которыми оперировали предыдущие американские правительства. Ранее нынешнее правительство США сигнализировало, по сути, о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом предупредил в январе, что администрация Байдена собирается, помимо прочего, проводить курс на сдерживание Пхеньяна.

Трамп принял беспрецедентное личное участие в переговорах с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.