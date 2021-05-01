Число жертв конфликта на границе с Таджикистаном в Киргизии возросло до 33

БИШКЕК, 1 мая. /ТАСС/. Число жителей Киргизии, погибших в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, увеличилось до 33. Об этом ТАСС сообщили в субботу в министерстве здравоохранения и социального развития республики.

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"Зарегистрировано уже 33 летальных случая", - заявила представитель ведомства. По ее словам, в общей сложности во время столкновений на границе пострадали более 120 киргизских граждан.

Ранее Минздрав Киргизии сообщал о 31 погибшем.

В ведомстве отмечают, что среди получивших ранения и травмы в основном гражданские лица. Находящихся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии пострадавших отправляют на лечение в столицу республики, в Бишкек переправлено уже почти 50 человек.