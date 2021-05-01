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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

В Душанбе опровергли данные о движении военной техники Таджикистана к границе с Киргизией

Согласно договоренностям между сторонами, техника находится на территории Таджикистана, сообщил источник ТАСС

ДУШАНБЕ, 1 мая. /ТАСС/. Сообщение Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии о передвижении военной техники Таджикистана в сторону границы между республиками не соответствует действительности.

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Согласно договоренностям между таджикской и киргизской сторонами, техника находится на территории Таджикистана, сообщил ТАСС в субботу источник в силовых структурах.

"Военная техника находится на исходных позициях на территории Таджикистана, согласно договоренностям, достигнутым накануне таджикской и киргизской сторонами", - сообщил собеседник агентства. По его словам, ситуация находится под контролем военных и относительна спокойная.

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КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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