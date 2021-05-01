В Душанбе опровергли данные Киргизии об обстреле со стороны Таджикистана

ДУШАНБЕ, 1 мая. /ТАСС/. Информация Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии об обстреле территории республики со стороны Таджикистана не соответствует действительности. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в таджикских правоохранительных органах.

"В настоящее время ситуация на таджикско-киргизской границе, в частности, в селе Арка Лейлекского района Баткенской области (Киргизия), относительно спокойная, никаких обстрелов нет", - сказал собеседник агентства. По его данным, в Баткенской области Киргизии в эти минуты работает межправкомиссия представителей двух стран и информация об обстреле не соответствует действительности.

Погранслужба Киргизии в субботу сообщила, что "в местности Арка Лейлекского района Баткенской области (Киргизия) таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана". Ранее источник также опроверг сообщение киргизской стороны о движении военной техники Таджикистана к границе с Киргизией.