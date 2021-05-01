{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
Обновлено 

В Душанбе опровергли данные Киргизии об обстреле со стороны Таджикистана

В селе Арка Лейлекского района Баткенской области относительно спокойная ситуация, указал источник ТАСС
Душанбе Егор Алеев/ТАСС
Описание
Душанбе
© Егор Алеев/ТАСС

ДУШАНБЕ, 1 мая. /ТАСС/. Информация Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии об обстреле территории республики со стороны Таджикистана не соответствует действительности. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в таджикских правоохранительных органах.

На эту тему
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Главное
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана.

"В настоящее время ситуация на таджикско-киргизской границе, в частности, в селе Арка Лейлекского района Баткенской области (Киргизия), относительно спокойная, никаких обстрелов нет", - сказал собеседник агентства. По его данным, в Баткенской области Киргизии в эти минуты работает межправкомиссия представителей двух стран и информация об обстреле не соответствует действительности.

Погранслужба Киргизии в субботу сообщила, что "в местности Арка Лейлекского района Баткенской области (Киргизия) таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана". Ранее источник также опроверг сообщение киргизской стороны о движении военной техники Таджикистана к границе с Киргизией.

Теги
КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
Лидеры Киргизии и Таджикистана обсудили полное прекращение огня на границе и отвод военных
Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон рассмотрели ход выполнения достигнутых между сторонами договоренностей
Лидеры Киргизии и Таджикистана обсудили полное прекращение огня на границе и отвод военных
Читать полностью