СМИ: по меньшей мере 30 солдат афганской армии пропали без вести из-за нападения талибов

ТАСС, 1 мая. По меньшей мере 30 солдат Национальной армии Афганистана пропали без вести после нападения на блокпост боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в городе Газни. Об этом в субботу сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источники на местах.

Согласно его данным, инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, столкновения между войсками и боевиками продолжались несколько часов. Как отметил источник телеканала, блокпост перешел под контроль талибов.

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года, хотя прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан", согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.