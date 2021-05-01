Работа Совместной комиссии по ядерной сделке с Ираном возобновится в Вене в очном формате

БРЮССЕЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Заседание Совместной комиссии, посвященное Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, возобновится в субботу в Вене в очном формате. Об этом говорится в заявлении, распространенном внешнеполитической службой Евросоюза.

"Совместная комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе возобновит работу в субботу, 1 мая, в Вене в очном формате. Участники встречи продолжат дискуссию о возможном возвращении США в СВПД и о том, как обеспечить эффективное выполнение соглашения", - указывается в документе.

"Председательствовать на заседании будет заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Энрике Мора, в нем примут персональное участие представители России, Китая, Германии, Франции, Великобритании и Ирана", - отмечается в заявлении.

С начала апреля 2021 года в Вене состоялось несколько очных заседаний Совместной комиссии для обсуждения перспективы возможного возвращения США, которые вышли из сделки в 2018 году, в СВПД и того, как обеспечить полную имплементацию ядерного соглашения с Тегераном всеми сторонами. Участники консультаций также ведут работу на неформальных встречах в разных форматах, в том числе на уровне экспертов. Комиссия за это время создала три рабочие группы: по вопросам снятия санкций США с Ирана, по вопросам выполнения обязательств Тегерана в ядерной сфере и по вопросам согласования последовательности шагов для возобновления реализации соглашения.