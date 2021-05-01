МИД Швеции выразит протест российскому послу против введения РФ санкций

СТОКГОЛЬМ, 1 мая. /ТАСС/. МИД Швеции вызовет посла РФ в Швеции Виктора Татаринцева, чтобы выразить протест из-за введения РФ санкций против ряда европейских чиновников. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу сотрудник пресс-службы шведского внешнеполитического ведомства Матс Самуэльссон.

"Мы вызовем посла России и выразим протест против этого", - отметил он.

Ранее внешнеполитическое ведомство Швеции выразило сожаление из-за введения РФ санкций и сочло, что "Москва пошла на ухудшение отношений с Евросоюзом". Как утверждают в министерстве, российские санкции "являются произвольными, юридически неопределенными и выражают политические мотивы".

30 апреля МИД России опубликовал заявление, в котором приводился список граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. В этот список из восьми человек вошли, в частности, председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель Прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова. Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.