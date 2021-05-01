На участника марша радикалов в Киеве составили протокол за нацистское приветствие

КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Полиция Киева составила административный протокол за хулиганство в отношении участника марша правых радикалов, состоявшегося в среду по случаю годовщины образования дивизии СС "Галичина", который использовал нацистское приветствие. Об этом в субботу сообщила пресс-служба киевской полиции.

"Полицейские составили админпротокол по статье за мелкое хулиганство Кодекса Украины об административных правонарушениях. Для принятия решения административные материалы будут направлены в суд", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

По ее данным, запрещенное нацистское приветствие использовал житель Киевской области 1985 года рождения. Он в присутствии понятых от подписания протокола об административном правонарушении отказался.

Кроме того, добавили в полиции, после марша следователи открыли уголовное дело по статье УК Украины, которая запрещает изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов.

Шествие представителей националистических и радикальных организаций по случаю очередной годовщины формирования на Украине дивизии СС "Галичина" прошло 28 апреля в Киеве. В годы Великой Отечественной войны она входила в состав войск СС нацисткой Германии. На Нюрнбергском процессе, рассматривавшем преступления нацистов, СС была признана преступной организацией. Использование нацистской символики, в том числе символики СС, запрещено по украинским законам. В марше крайней правых в Киеве в среду приняли участие около 70 человек. Они прошли по центру украинской столицы, а на мосту возле площади Независимости повесили плакат с изображением солдат в нацистской форме.