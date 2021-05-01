Глава МИД Киргизии: урегулирование конфликта с Таджикистаном возможно только мирным путем

БИШКЕК, 1 мая. /ТАСС/. Урегулирование конфликта между Киргизией и Таджикистаном возможно только путем переговоров. Об этом во время сеанса видеосвязи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде заявил в субботу глава киргизского внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Главное

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"Казакбаев, отметив недопустимость дальнейшей эскалации конфликта и важность его решения только путем конструктивного мирного диалога сторон, подчеркнул необходимость соблюдения ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня и отводе войск", - говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба МИД.

Бишкек и Душанбе создадут рабочую группу для контроля за отводом войск от границы, указали в МИД Киргизии.