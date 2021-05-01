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Евразийская интеграция

Армения не дала согласия на участие Азербайджана в заседании межправсовета ЕАЭС

Мероприятие состоялось 30 апреля в Казани

ЕРЕВАН, 1 мая. /ТАСС/. Армянская сторона была против участия представителя Азербайджана в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета, прошедшего в пятницу в Казани. Как в субботу сообщает Первый канал Армении, об этом заявил и.о. вице-премьера республики Мгер Григорян.

"Для участия любой третьей страны в заседании Межправительственного совета ЕАЭС необходимо консенсусное решение. Естественно, консенсуса по этому вопросу не было. В частности, Армения не согласилась на участие в заседании представителя Азербайджана", - сказал он.

Согласно соглашению о создании Евразийского экономического союза, все решения в рамках интеграционного объединения принимаются консенсусом. 23 апреля заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук сообщал, что вопрос участия Азербайджана "пока не решен", из Евразийской экономической комиссии не поступала информация о том, что Армения будет возражать против присутствия представителей Азербайджана.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияЕвразийский экономический союзОверчук, Алексей Логвинович
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