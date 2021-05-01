Главы штабов США и Японии выступили против односторонних шагов в Восточно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли и его японский коллега Кодзи Ямадзаки высказались против односторонних попыток изменения статус-кво в Восточно-Китайском море. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы КНШ по итогам встречи.

"Стороны обсудили непоколебимую приверженность США защите Японии в рамках пятой статьи двустороннего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года и подтвердили, что выступают против односторонних попыток изменения статус-кво в Восточно-Китайском море, - отмечается в тексте. - Генералы подчеркнули приверженность обеспечению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Кроме того, Милли провел переговоры с главой Комитета начальников штабов Южной Кореи Вон Ин Чхолем, на которых обсуждалась нынешняя ситуация в регионе в сфере безопасности и "прочность двустороннего союза". "Стороны рассмотрели обеспечение расширенного сдерживания", - говорится в сообщении.

Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, который обострился в сентябре 2012 года после покупки их властями Токио у частных владельцев.