Замглавы ЕК Вера Юрова связала введенные против нее санкции РФ с инцидентом во Врбетице

ПРАГА, 1 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова, являющаяся представителем Чехии в руководящих органах Евросоюза, связала введенные Россией против нее индивидуальные санкции со своей деятельностью в ЕК и позицией по инциденту во Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы двух складов боеприпасов, в причастности к которым чешские власти подозревают российские спецслужбы.

Что мы знаем про эти инциденты

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Россия обратила внимание на мою работу, так как я в ЕК занимаюсь проблематикой прав человека, [вопросами борьбы с распространением] дезинформации, - заявила она в субботу журналистам. - Я также думаю, что [включение меня в российский санкционный список] определило и то, что я [четко и] ясно реагировала на то, что происходит вокруг [инцидента] во Врбетице. Это, собственно, [высокая] оценка [моей работы], так как в России заметили, что здесь Юрова что-то делает".

Евросоюз, по словам замглавы ЕК, должен занять более жесткую позицию по отношению к РФ. Это касается инцидента во Врбетице, ситуации с правами человека и гражданскими свободами и обстановки вокруг Украины.

Ранее МИД России опубликовал заявление, в котором приводился список граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. В этот список из восьми человек вошли, в частности, председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель Прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт и Юрова.

Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.