В Эфиопии боевики убили 15 пассажиров автобуса

ПРЕТОРИЯ, 1 мая. /ТАСС/. В Эфиопии по меньшей мере 15 человек убиты в штате Оромия сепаратистами из "Армии освобождения Оромо". Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

"В районе Хоро-Гудру Воллега боевики остановили вечером 30 апреля автобус, который следовал из штата Амхара, и убили 15 пассажиров", - заявил глава отдела региональной полиции Берхану Ибейси. По его словам, есть раненые. В район направлены дополнительные силы полиции.

"Армия освобождения Оромо" представляет собой военное крыло "Фронта освобождения Оромо", которое часто действует самостоятельно. Своей целью лидеры группировки объявили достижение независимости штатом Оромия.