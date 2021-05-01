В МИД Таджикистана сообщили, что Душанбе и Бишкек вскоре приступят к описанию границы

ДУШАНБЕ, 1 мая. /ТАСС/. Таджикистан и Киргизия в ближайшее время приступят к описанию участков государственной границы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу департаментом информации таджикского внешнеполитического ведомства по итогам прошедшего заседания межправкомиссии.

По данным МИД, делегации во главе с председателями государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии Саймумина Ятимова и Камчыбека Ташиева обменялись мнениями по вопросу делимитации и демаркации таджикско-киргизской госграницы. "Топографическим рабочим группам было поручено в ближайшее время приступить к описанию государственной границы на оставшихся участках", - говорится в сообщении.