В Лионе около 30 силовиков пострадали в столкновениях с хулиганами

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Почти 30 сотрудников полиции и жандармерии пострадали в ходе столкновений с агрессивно настроенными участниками первомайской демонстрации в Лионе в субботу. Об этом сообщает префектура региона Овернь - Рона - Альпы.

"Манифестация - это право [французов], нападение на силы правопорядка - это преступление, как и вандализм. Поддерживаем 27 полицейских и жандармов, пострадавших в ходе обеспечения порядка на первомайской манифестации в Лионе. Префект решительно осуждает насилие в отношении всех, кто защищает граждан", - говорится в коммюнике.

Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенных участников первомайской демонстрации в Лионе. Вмешательство сотрудников правоохранительных органов потребовалось из-за поведения агрессивной группы примерно из 200 человек, шедших впереди колонны демонстрантов. В общей сложности на первомайскую акцию в Лионе, по данным префектуры, собрались около 3 тыс. человек.

Первомайские демонстрации проходят во многих городах Франции. По оценкам властей, в них примут участие около 100 тыс. демонстрантов. В нескольких городах, включая Лилль, Нант, Лион и Париж, шествия сопровождались беспорядками и стычками с полицией.