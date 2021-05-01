В МВД Киргизии сообщили, с чего начался конфликт с Таджикистаном

БИШКЕК, 1 мая. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Киргизии сообщило, что конфликт с Таджикистаном на границе произошел после установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте киргизского МВД.

"28 апреля 2021 года в районе пункта Головного водозаборного сооружения в селе Кок-Таш Баткенского района произошел конфликт между местными жителями Таджикистана и Кыргызстана, который постепенно перерос в вооруженное столкновение между военнослужащими обеих стран, - сообщает МВД Киргизии. - Причиной конфликта стала установка на электрическом столбе камеры видеонаблюдения с таджикской стороны. В ходе переговоров представителями правоохранительных органов, силовых структур и местной администрации двух республик конфликт был урегулирован".

Между тем, как указывает киргизское Министерство внутренних дел, "29 апреля 2021 года примерно в 13:30 в район дислокации Головного водозаборного сооружения прибыли местные жители (с киргизской стороны) и потребовали демонтировать ранее установленные камеры". "Собравшиеся люди со стороны Таджикистана, отказавшись демонтировать, начали обстреливать из нескольких охотничьих ружей". В результате стрельбы пострадали гражданские лица с киргизской стороны, отмечает МВД.

"Примерно в 14:00 со стороны Таджикистана начался обстрел из минометного расчета. Первый снаряд от минометного выстрела попал на территорию Головного водозаборного сооружения. Далее последовал интенсивный обстрел минометного расчета со стороны Таджикистана на прилегающую территорию и внутреннюю часть Головного водозаборного сооружения. От разрыва снаряда из миномета местные жители получили осколочные ранения", - продолжает киргизское МВД.

Охрану и оборону Головного водозаборного сооружения осуществляли военнослужащие отряда специального назначения "ШЕР" Внутренних войск МВД Киргизии, которые открыли ответный огонь. В результате столкновения между бойцами силовых структур двух стран военнослужащие Таджикистана отступили, однако продолжили вести огонь, заявляет МВД Киргизии. Позднее на место боестолкновения 29 мая прибыл экипаж боевой машины десанта Внутренних войск Киргизии, который поддержал пулеметным огнем бойцов киргизского спецназа. "После чего примерно в 18:30 военнослужащие Таджикистана отступили и стрельба прекратились", - сообщает МВД Киргизии.

"Военнослужащие внутренних войск МВД Кыргызской Республики не допустили захвата головного водозаборного сооружения". В ходе боестолкновений 14 военнослужащих Внутренних войск получили ранения, сообщает МВД Киргизии.