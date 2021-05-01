Глава МИД Франции осудил введение Россией санкций против европейских чиновников

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил введение Россией ответных санкций против европейских чиновников и призвал к снижению напряженности. Об этом он написал в субботу в Twitter .

"Я решительно осуждаю меры, принятые вчера Россией против нескольких европейских чиновников, включая депутата Жака Мэра. Я выражаю свою солидарность с ними. Мы ожидаем от России ответственного поведения, которое необходимо для снижения нынешней напряженности", - говорится в твите.

Ранее депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Мэр сообщил ТАСС, что "удивлен этой мерой, которая последовала в ответ на решение Европейского союза", поскольку Совет Европы, в Парламентской ассамблее которого он представляет Францию, "не вводил санкции против России". Депутат добавил, что такой шаг Москвы "не окажет влияния на расследование", которое он ведет в рамках подготовки двух докладов по ситуации вокруг Алексея Навального.

30 апреля МИД России опубликовал заявление, где приводился список граждан государств - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. В данный перечень вошли восемь человек, в том числе председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова. Также в списке оказался член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, который готовит несколько докладов о ситуации с Навальным.

Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.