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Более 1 тыс. человек вышли на первомайское шествие в Берлине

Манифестанты выступают против социального неравенства и депортаций
© Антон Долгунов/ТАСС

БЕРЛИН, 1 мая. /ТАСС/. Более тысячи человек собрались вечером в субботу на первомайское шествие в берлинском округе Нойкельн-Кройцберг, передает корреспондент ТАСС. Прийти на митинг призвало объединение Revolutionaerer 1. Mai Berlin.

Манифестанты выступают против социального неравенства и депортаций. В полиции пока данных о численности не приводят.

Митинг пока проходит без серьезных инцидентов. При этом бросается в глаза, что дистанцию в 1,5 метра, предписанную властями на время пандемии, соблюдают единицы. Многие не носят маски.

Акции проходят в Берлине весь день, вечерняя - самая крупная. Порядок в городе обеспечивают 5,6 тыс. полицейских. Они призывают собравшихся соблюдать эпидемиологические правила, в противном случае придется остановить митинг.

Из года в год акции левых радикалов в Кройцберге заканчиваются столкновениями с полицией. Первые и самые массовые беспорядки на Первомай прошли в этом столичном районе еще в 1987 году. Радикалы тогда подожгли десятки машин, разгромили супермаркеты, устроили пожар на станции метро. В последние годы эскалации удавалось избежать.

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