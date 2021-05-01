Полиция применила водометы для разгона акции против карантина в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Запрещенная властями Брюсселя манифестация против карантинных мер в парке Буа де ля Камбр переросла в столкновения с полицией, сотрудники правоохранительных органов применили водометы, передает корреспондент ТАСС с места событий. Несколько тысяч протестующих забрасывают полицию ветками и бутылками. Они попытались построить баррикаду из веток и скамеек, но полиция оттеснила их от этого сооружения. По меньшей мере три человека вывезли с места столкновений на машинах скорой помощи, точное число пострадавших пока не известно.

Полиция стянула к парку значительные подкрепления, и постепенно вытесняет протестующих из зеленой зоны. Как сообщили корреспонденту ТАСС в ратуше, в зону беспорядков стянуты до 700 бойцов полицейского спецназа и коммунальной полиции. Информации о задержанных пока нет.

В субботу во второй половине дня от 8 до 10 тыс. человек, по оценкам полиции, собрались в этой парковой зоне на юге бельгийской столицы на акцию протеста, получившую название "фестиваль "Бум - 2".

Первая аналогичная акция была проведен в Буа де ля Камбр 1 апреля и также закончилась массовыми беспорядками и столкновениями с полицией. Она стала результатом опасной шутки, граничащей с провокацией, в интернете. Неизвестные разместили в середине марта в бельгийских соцсетях объявление, что 1 апреля в парке состоится массовый бесплатный рок-фестиваль "Бум", ожидается участие до 50 тыс. человек, будут возведены пять сцен, и для участников запустят бесплатные шаттлы из Парижа, Лондона и Амстердама. Несмотря на опровержения и предупреждения властей, 1 апреля в парке собралось свыше 10 тыс. человек, которые, не обнаружив фестиваля, устроили праздник своими силами с нарушениями всех возможных эпидемиологических норм.

В конце апреля в бельгийских соцсетях распространились призывы собраться в Буа де ля Камбр на "Бум - 2", и сейчас уже ни для кого не было секретом, что речь идет не о фестивале, а об акции протеста, которая была обречена перерасти в беспорядки. 29 апреля полиция распространила официальное предупреждение, что массовые собрания в парке 1 мая не разрешены и будут пресекаться, страница "Бум - 2" в различных социальных сетях была заблокирована, однако все эти меры результата не дали.

Жесткий карантин в Бельгии действует с начала второй волны пандемии в октябре. Закрыты все бары и рестораны спортивные и культурные площадки, запрещены все массовые мероприятия, масочный режим и соблюдение социальной дистанции обязательны повсюду, как в помещениях, так и на улице, комендантский час действует с полуночи до 05:00 по всей стране и с 22:00 до 06:00 в Брюсселе.