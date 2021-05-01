СМИ: Байден встретился с главой "Моссада"

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел в пятницу встречу с находившимся в Вашингтоне главой израильской службы внешней разведки ("Моссад") Йоси Коэном, при этом переговоры не были ранее запланированы. Об этом пишет в субботу новостной портал Axios со ссылкой на близкий к делу источник.

Коэн, по данным Reuters, в четверг встретился с госсекретарем США Энтони Блинкен. Глава спецслужбы выразил "глубокую обеспокоенность" деятельностью Ирана в ядерной сфере.

Как отмечает Axios, остается неизвестным, проходила ли беседа Байдена с Коэном до или после состоявшегося в пятницу телефонного разговора между американским лидером и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По сведению издания, Коэн проинформировал Нетаньяху об обсуждении темы Ирана.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в ходе регулярного брифинга для журналистов не стал ни подтверждать, ни опровергать факт консультаций между Блинкеном и Коэном. По его словам, США и Израиль находятся в тесном контакте.