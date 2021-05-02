В КНДР назвали серьезной провокацией распространение листовок южнокорейской НПО

ТОКИО, 2 мая. /ТАСС/. Действия неправительственной организации (НПО), объединяющей проживающих в Республике Корея перебежчиков с Севера, которая отправила в КНДР новую партию листовок с критикой ее руководства, представляют собой серьезную провокацию, требующую ответа. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье агентством ЦТАК заявлении заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

"Южнокорейские власти не остановили опрометчивый шаг "перебежчиков с Севера". Невозможно скрыть недовольство такими грязными поступками. Мы рассматриваем подобные действия как серьезную провокацию в отношении нашего государства и рассмотрим ответные действия. Какими бы они ни были, ответственность за них будет целиком лежать на властях Южной Кореи", - отмечается в комментарии.

Активисты НПО в период с 25 по 29 апреля запустили в КНДР из приграничных районов провинций Кёнгидо и Канвондо 10 наполненных гелием аэростатов с 500 тыс. агитационных листовок, 500 буклетами, а также 5 тыс. однодолларовых банкнот.

В декабре прошлого года Национальное собрание (парламент) Республики Корея приняло поправки в законодательство, запрещающие распространение критических по отношению к Пхеньяну листовок с пограничных территорий. Поправки к закону о развитии отношений между Сеулом и Пхеньяном были приняты, несмотря на протесты оппозиции, под предлогом обеспечения безопасности жителей приграничных районов. Нарушителям запрета грозит до трех лет тюрьмы или штраф в размере 30 млн вон ($27 тыс.).

В июне 2020 года военные КНДР взорвали межкорейский офис связи в городе Кэсон. Эта мера стала ответом на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами из неправительственных организаций. Они запустили на территорию КНДР воздушные шары с 500 тыс. антиправительственных листовок. Последовавшее ухудшение отношений между странами побудило Сеул к действиям, в том числе к принятию этих поправок.

Сеул и Пхеньян договорились отказаться от распространения пропагандистских материалов на пограничной территории в 2018 году, когда была подписана Пханмунджомская декларация.