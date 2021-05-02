Администрация США раскрыла принятые Трампом правила нанесения ударов вне боевых зон

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Администрация США в рамках закона о свободе информации (FOIA) предоставила принятые бывшим президентом Дональдом Трампом правила нанесения ударов за рубежом вне зон боевых действий. Соответствующий документ, отредактированный в некоторых местах по соображениям секретности, опубликован "Американским союзом защиты гражданских свобод" (ACLU). Организация вместе с газетой The New York Times через суд добивались раскрытия данных материалов правительством.

Речь, в частности, идет о действиях спецназа и проведении ударов с беспилотников. В обнародованных правилах за 2017 год говорится, например, что в ходе операций против террористов приоритет отдается не ликвидации их, а захвату для дальнейшего получения развединформации.

"Легитимность и доверие к способности США проводить прямые операции против террористических целей за пределами страны зависит от обеспечения [гарантий] того, что эти действия соответствуют внутреннему и международному праву, минимизируют риски для гражданских лиц и подотчетны", - говорится в тексте. В то же время США продолжат, используя всю доступную информацию и проверки, принимать экстраординарные меры "при почти полной уверенности в том, что гражданские лица не пострадают или не погибнут в результате операций".

Как заявила в марте на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден согласен с необходимостью обновить политику использования военной силы за рубежом. Конституция США дает Конгрессу, а не президенту полномочия объявлять войну. Однако глава государства, согласно ряду принятых позднее законодательных актов, может давать распоряжение задействовать военную силу за рубежом, уведомив об этом Конгресс.