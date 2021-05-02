{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Администрация США раскрыла принятые Трампом правила нанесения ударов вне боевых зон

Речь, в частности, идет о действиях спецназа и проведении ударов с беспилотников

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Администрация США в рамках закона о свободе информации (FOIA) предоставила принятые бывшим президентом Дональдом Трампом правила нанесения ударов за рубежом вне зон боевых действий. Соответствующий документ, отредактированный в некоторых местах по соображениям секретности, опубликован "Американским союзом защиты гражданских свобод" (ACLU). Организация вместе с газетой The New York Times через суд добивались раскрытия данных материалов правительством.

Речь, в частности, идет о действиях спецназа и проведении ударов с беспилотников. В обнародованных правилах за 2017 год говорится, например, что в ходе операций против террористов приоритет отдается не ликвидации их, а захвату для дальнейшего получения развединформации.

"Легитимность и доверие к способности США проводить прямые операции против террористических целей за пределами страны зависит от обеспечения [гарантий] того, что эти действия соответствуют внутреннему и международному праву, минимизируют риски для гражданских лиц и подотчетны", - говорится в тексте. В то же время США продолжат, используя всю доступную информацию и проверки, принимать экстраординарные меры "при почти полной уверенности в том, что гражданские лица не пострадают или не погибнут в результате операций".

Как заявила в марте на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден согласен с необходимостью обновить политику использования военной силы за рубежом. Конституция США дает Конгрессу, а не президенту полномочия объявлять войну. Однако глава государства, согласно ряду принятых позднее законодательных актов, может давать распоряжение задействовать военную силу за рубежом, уведомив об этом Конгресс.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Главное
1 мая стороны договорились о полном прекращении военных действий на границе
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана.
Читать полностью